Эвакуировать готовятся экспонаты из около 160 учреждений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью министра культуры Польши Ханны Врублевской для Financial Times.

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Польша готовится эвакуировать произведения искусства

Речь идет о создании механизма перевозки ценных экспонатов из около 160 государственных учреждений. Среди объектов, которые могут быть эвакуированы, – картины, скульптуры, уникальные музыкальные инструменты и редкие книги. Сейчас польские власти ведут переговоры с международными партнерами по временному хранению этих объектов за рубежом.

Завершить формирование плана Варшава планирует до конца года. Его координатором выступает Мачей Матисяк – бывший полковник армии и экс-заместитель руководителя военной контрразведки.

Этот проект является частью более широких мер безопасности, инициированных кабинетом Дональда Туска, который также включает укрепление границ и увеличение численности вооруженных сил до 500 тысяч человек.

По словам Врублевской, основу для разработки нынешнего плана составили наработки, полученные во время помощи Украине в эвакуации культурного наследия после российского вторжения в 2022 году. Часть украинского культурного наследия до сих пор в Польше. Она также отметила, что балтийские страны движутся в аналогичном направлении, хотя благодаря своим меньшим масштабам имеют простую логистику.