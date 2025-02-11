Вход в Венецию будет платным и в 2025-м: какие цены и условия для туристов

В 2024 году в итальянской Венеции начали тестировать взимание платы с туристов за однодневный визит в город. Теперь власти подтвердили, что продолжат эту схему и в 2025-м.

Инициатива призвана уменьшить нагрузку на город. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP.

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Венеция продлила плату за однодневный вход

В рамках значительного шага по управлению потоком туристов город Венеция объявил, что в этом году посетители будут обязаны заранее покупать билеты для входа в исторический центр в 54 определенные дни. Это означает увеличение с 29 таких дней в 2024 году.

Примечательно, что туристы, которые остаются в городе на ночь и платят местный туристический налог, будут освобождены от этого одноразового сбора, как и постоянные жители Венеции.

Цены на билеты для въезда в Венецию будут варьироваться в зависимости от времени покупки. Билеты, приобретенные за 4 дня до прибытия, будут стоить 5 евро. Но для тех, кто бронирует билеты уже за 3 дня или еще меньше до визита, стоимость составит 10 евро.

Новая стратегия имеет целью определить новую систему управления туристическими потоками и препятствовать ежедневному туризму в Венеции в определенные периоды,

– заявила представитель городского совета Венеции Симоне Вентурини.

Также власти Венеции сослалась на недавнее исследование, которое указывает на незначительное снижение количества однодневных визитов в город в 2024 году.

Заметим, Венеция – одно из главных туристических направлений в мире, которое сталкивается со значительными проблемами в управлении наплывом посетителей.