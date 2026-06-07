Еще одна страна Европы закрывает двери для мигрантов: что будет с украинцами

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подписал постановление, которое ограничивает приток трудовых мигрантов из стран, не входящих в Европейский Союз. Отныне в стране больше не будут выдавать новые виды на жительство по упрощенной схеме трудоустройства, введенной предыдущим правительством Виктора Орбана.

В то же время разрешения, которые уже были оформлены ранее, будут оставаться в силе до завершения срока их действия. Об этом сообщает агентство DPA.

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Что меняется?

Согласно новым правилам, прекращается выдача новых разрешений в рамках специальной программы для работников-мигрантов из-за пределов ЕС. Сейчас говорится не о полном запрете на трудоустройство граждан третьих стран, а именно об отмене упрощенной системы, которая действовала при правительстве Орбана. Она позволяла привлекать работников через специальные агентства, работавших по согласованию с государством.

Почему приняли такое решение?

Ограничение трудовой миграции было одним из ключевых обещаний Петера Мадяра во время предвыборной кампании. Новый глава правительства отмечал, что венгры должны иметь приоритет на рынке труда.

По его мнению, чрезмерное привлечение иностранных работников может привести к сдерживанию роста зарплат и уменьшению количества вакансий для местного населения. В то же время представители бизнеса и работодатели предупреждают, что в ряде отраслей экономики уже сейчас ощущается острый дефицит кадров.



Венгрия закрывает двери для трудовых мигрантов не из ЕС / Фото Unsplash

Кого коснутся изменения?

По оценкам экспертов, сейчас в Венгрии работают около 90 тысяч граждан стран, не входящих в ЕС. Это составляет примерно 2% всей рабочей силы страны. Чаще всего трудовые мигранты заняты в:

производстве аккумуляторов и автомобильной промышленности,

строительстве,

сельском хозяйстве,

а также в сфере доставки.

Среди крупнейших групп иностранных работников в Венгрии – граждане Филиппин, Украины, Китая, Вьетнама и Индии. Эксперты отмечают, что новые ограничения могут повлиять как на венгерский рынок труда, так и на работу компаний, которые долгое время полагались на работников из-за пределов Европейского Союза.

Как новые правила в Венгрии повлияют на украинских беженцев?

Введенные Венгрией ограничения не касаются большинства украинских беженцев, которые находятся в стране под статусом временной защиты. Украинцы, которые получили временную защиту в рамках соответствующей директивы ЕС, и в дальнейшем имеют право:

легально проживать в Венгрии,

работать без отдельного разрешения,

пользоваться медицинскими и социальными услугами,

а также отдавать детей в местные школы.

Срок действия такого статуса в Венгрии пока продлен до 4 марта 2027 года. В то же время новые правила могут повлиять на тех граждан Украины, которые планировали трудоустроиться в Венгрии не как беженцы, а через упрощенную программу привлечения иностранных работников, введенную еще при правительстве Виктора Орбана. Именно выдачу новых разрешений по этой схеме теперь прекратили.

Ранее мы писали, что интерес украинцев к переезду в Германию заметно снизился. За последний год приток граждан Украины в ФРГ сократился примерно на 21%. Хотя еще до недавнего времени страна была одним из главных направлений для украинских беженцев.