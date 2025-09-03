Польское правительство представило новый законопроект, направленный на оказание помощи украинским беженцам. В нем учтены замечания президента Кароля Навроцкого, который ранее наложил вето на предыдущую версию.

Документ призван поощрить беженцев быть полезными для страны, которая предоставляет им приют. Что изменится для украинцев в Польше рассказывает 24 Канал со ссылкой на Polsat News.

Что предусматривает новый законопроект для беженцев в Польше?

Правительство Польши объявило, что право на получение социальных выплат, в частности, пособия на содержание ребенка в размере 800 злотых, будет связано со статусом занятости родителей. Этот шаг имеет целью предотвратить потенциальные правовые осложнения, которые могут возникнуть после 30 сентября, когда заканчивается срок действия действующей правовой базы для временной защиты украинцев.

Законопроект, недавно опубликованный на сайте Правительственного законодательного центра, содержит несколько ключевых изменений. Важнейшее предусматривает, что право на получение выплаты "800 плюс" будет зависеть от соблюдения двух основных условий:

наличия работы у заявителя; обучения детей в польской школе.

Также объявили о новых правилах, что позволяют Институту социального страхования (ZUS) проводить ежемесячные проверки в реестре, который ведет Главное управление пограничной службы. Это для проверки пребывания иностранцев, которые получают помощь, на территории Польши.

Кроме того, предложенное законодательство предусматривает, что право на участие в программе помощи "Добрый старт" теперь будет зависеть от наличия работы или медицинского страхования.

При этом некоторые положения закона от 12 марта 2022 года о помощи украинским беженцам будут продлены до 4 марта 2026-го, что обеспечит непрерывность защиты.

Что известно о вето Навроцкого?