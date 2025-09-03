Польський уряд представив новий законопроєкт, спрямований на надання допомоги українським біженцям. В ньому враховані зауваження президента Кароля Навроцького, який раніше наклав вето на попередню версію.

Документ покликаний заохотити біженців бути корисними для країни, яка надає їм прихисток. Що зміниться для українців у Польщі розповідає 24 Канал з посиланням на Polsat News.

Що передбачає новий законопроєкт для біженців у Польщі?

Уряд Польщі оголосив, що право на отримання соціальних виплат, зокрема, допомоги на утримання дитини у розмірі 800 злотих, буде пов'язане зі статусом зайнятості батьків. Цей крок має на меті запобігти потенційним правовим ускладненням, які можуть виникнути після 30 вересня, коли закінчується термін дії чинної правової бази для тимчасового захисту українців.

Законопроєкт, нещодавно опублікований на сайті Урядового законодавчого центру, містить кілька ключових змін. Найважливіша передбачає, що право на отримання виплати "800 плюс" буде залежати від дотримання двох основних умов:

наявності роботи у заявника; навчання дітей у польській школі.

Також оголосили про нові правила, які дозволяють Інституту соціального страхування (ZUS) проводити щомісячні перевірки в реєстрі, який веде Головне управління прикордонної служби. Це задля перевірки перебування іноземців, які отримують допомогу, на території Польщі.

Крім того, запропоноване законодавство передбачає, що право на участь у програмі допомоги "Добрий старт" тепер буде залежати від наявності роботи або медичного страхування.

При цьому деякі положення закону від 12 березня 2022 року про допомогу українським біженцям будуть подовжені до 4 березня 2026-го, що забезпечить безперервність захисту.

Що відомо про вето Навроцького?