"Оставьте ее на месте": власти Брюгге призвали туристов не разбирать улицы на сувениры

Власти Брюгге призывают туристов прекратить кражи брусчатки с улиц города. Кражи представляют опасность для пешеходов.

Посетителям напоминают о необходимости уважать инфраструктуру города и сохранять его исторический шарм. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Brussels Times.

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Туристов призывают не воровать брусчатку с улиц Брюгге

Власти сообщают о тревожной тенденции в историческом центре Брюгге, где кражи брусчатки становятся все более распространенным явлением. Ежемесячно десятки таких камней исчезают с достопримечательностей, среди которых Минневатер, Висмаркт, Гранд-Плас и музей Грютхюзе.

Мэрия Брюгге выразила беспокойство по вопросам безопасности после серии краж, которые оставили пробелы в инфраструктуре города. Чиновники предупреждают, что эти пропавшие камни представляют значительную опасность для пешеходов.

Мы просим только уважения. Ходить по Брюгге – значит ступать по многовековой истории. Пожалуйста, оставьте эти камни там, где им и место,

– заявил член городского совета Френки Демон.

По его словам, рабочим постоянно приходится заполнять отверстия и заменять недостающий булыжник. Это обходится около 200 евро за квадратный метр.

Тем временем из Польши депортировали украинца, который размахивал кием в заведении.