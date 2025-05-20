Инцидент произошел 14 мая в городе Здзешовице. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inPoland.

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Что совершил мужчина

В полицию Крапковиц поступил вызов о вандализме в местном заведении питания в Здзешовицах. Прибыв на место, правоохранители увидели агрессивного мужчину с бильярдным кием, который кричал и не реагировал на приказы. После короткой стычки правоохранители задержали его и доставили в участок.

Оказалось, что мужчина – 34-летний гражданин Украины. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В полицейском участке у него случилась новая вспышка агрессии – он уничтожил видеокамеру, которая фиксировала поведение задержанных. Он не только повредил устройство, но и использовал его как предмет нападения, бросив камеру в дверь.

Кроме того, правоохранители проанализировали данные из соцсетей. На видео, которое распространяли в сети, было видно, как посреди дороги полуобнаженный мужчина размахивает предметом, похожим на нож. Следователи установили, что это – тот самый 34-летний украинец.

Также расследование выявило, что на счету задержанного – несколько краж со взломом на дачных участках в регионе. Владельцы понесли убытки на более чем 20 тысяч злотых.

Украинцу предъявили 3 обвинения

Вследствие вышеупомянутых нарушений украинцу предъявили сразу три обвинения: за вандализм, кражи и повреждение имущества полиции.

Мужчина свою вину признал. По решению властей, после допроса следователи передали его пограничной службе, которая депортировала его из страны.

Отметим, что недавно из Польши депортировали 22-летнего украинца из-за того, что он управлял автомобилем несмотря на запрет.