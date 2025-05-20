Інцидент трапився 14 травня у місті Здзешовіце. Про це пише 24 Канал із посиланням на inPoland.

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Що скоїв чоловік

До поліції Крапковіц надійшов виклик про вандалізм у місцевому закладі харчування у Здзешовіцах. Прибувши на місце, правоохоронці побачили агресивного чоловіка з більярдним києм, який кричав і не реагував на накази. Після короткої сутички правоохоронці затримали його та доставили до відділку.

Виявилося, що чоловік – 34-річний громадянин України. Він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

У поліційному відділку у нього трапився новий спалах агресії – він знищив відеокамеру, яка фіксувала поведінку затриманих. Він не лише пошкодив пристрій, а й використав його як предмет нападу, кинувши камеру у двері.

Крім того, правоохоронці проаналізували дані з соцмереж. На відео, яке поширювали у мережі, було видно, як посеред дороги напівоголений чоловік розмахує предметом, схожим на ножа. Слідчі встановили, що це – той самий 34-річний українець.

Також розслідування виявило, що на рахунку затриманого – кілька крадіжок зі зломом на дачних ділянках у регіоні. Власники зазнали збитків на понад 20 тисяч злотих.

Українцю висунули 3 обвинувачення

Внаслідок вищезгаданих порушень українцю висунули одразу три обвинувачення: за вандалізм, крадіжки та пошкодження майна поліції.

Чоловік свою провину визнав. За рішенням влади, після допиту слідчі передали його прикордонній службі, яка депортувала його з країни.

Зазначимо, що нещодавно з Польщі депортували 22-річного українця через те, що він керував автомобілем попри заборону.