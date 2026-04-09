Впервые с февраля: Бахрейн открывает воздушное пространство и возобновляет рейсы

В королевстве недавно вновь открыли воздушное пространство, остававшееся закрытым с 28 февраля из-за событий в регионе. Впрочем, туристам все еще следует проверять расписание рейсов: полеты возобновляются поэтапно.

Королевство Бахрейн – это государство, объединяющее группу островов в Персидском заливе между Саудовской Аравией и Ираном. И воздушное пространство страна закрыла 28 февраля. Но после того, как Иран и США договорились о двухнедельном перемирии, воздушное пространство снова открыли, пишет ABC-CBN.

Что известно о возобновлении рейсов в Бахрейне?

Авиакомпания Bahrain Airport подтвердила, что часть рейсов уже удалось восстановить после повторного открытия воздушного пространства королевства. Это сделали после того, как получили соответствующее разрешение от Управления гражданской авиации страны, и теперь авиакомпании могут постепенно восстанавливать движение в контролируемом режиме.

И туристам все еще стоит ожидать перебоев в движении самолетов, ведь авиакомпании будут прежде всего запускать только маршруты с высоким спросом и соединительные рейсы. А вот пассажирам, путешествующих через Бахрейн, советуют быть очень осторожными и проверять актуальное расписание рейсов непосредственно в авиакомпаниях, ведь расписание может измениться в любой момент, пишет Gulf News.

К слову, ранее Ирак также объявил об открытии своего воздушного пространства. Также полностью возобновила воздушное сообщение Сирия – международный аэропорт страны уже работает в штатном режиме.

