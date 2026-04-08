В Сирии уже полноценно функционирует Международный аэропорт Дамаск, сообщает Al Jazeera. Это произошло через месяц после того, как страна открыла восстановленный воздушный коридор из северного города Алеппо до Средиземного моря.

Что известно об открытии воздушных коридоров в Сирии?

В Управлении гражданской авиации Сирии сообщали, что воздушное движение постепенно восстанавливается, еще 5 марта. Первым начал функционировать аэропорт Алеппо. Директор управления Омар Хосари заявил, что маршрут полностью безопасен для самолетов, вылетающих и прилетающих в аэропорт, и им может пользоваться любая авиакомпания, если она "будет соответствовать международным стандартам безопасности", пишет Reuters. Только за март 2026 года аэропорт обслужил более 25 000 пассажиров на 194 рейсах.

Причиной восстановления штатной работы в аэропорту Дамаска стало объявление двухнедельного перемирия между США и Ираном, и именно это позволило стабилизировать воздушное пространство региона. В течение предыдущего месяца из соображений безопасности воздушное пространство южной части страны оставалось закрытым из соображений безопасности. Зато направление Алеппо – Средиземное море открылось раньше.

После открытия воздушных коридоров уже несколько сирийских авиакомпаний анонсировали новые международные рейсы – они будут соединять столицу Сирии и Стамбул, а также города Саудовской Аравии: Джидда и Эр-Рияд.

