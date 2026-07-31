Часть мигрантов в Испании уже возвращаются в Марокко: еще десятки тысяч до сих пор находятся в Сеуте

30 июля десятки тысяч мигрантов из Марокко прорвались в испанский анклав Сеута. Многие по-прежнему пытаются пробиться через границу, но некоторые уже возвращаются обратно.

Сотни мигрантов, нелегально проникших в североафриканский анклав Испании Сеута, уже возвращаются из Марокко. Об этом сообщает агентство EFE.

Что известно о возвращении мигрантов?

Общее количество мигрантов, прорвавшихся в Сеуту из Марокко, сейчас оценивается примерно в 49 000 человек. Это лишь предварительные подсчеты, и многих молодых людей остановили силы безопасности еще в Марокко.

Там люди собираются в северном городе Фнидек, расположенном недалеко от испанского анклава. Уже в четверг Министерство внутренних дел Испании заявило, что Мадрид и Рабат договорились об усилении координации и ускорении возвращения мигрантов, незаконно въехавших в Сеуту, пишет AA.

Важно отметить, что это происходит на фоне того, что ранее в этом месяце Верховный суд Испании постановил, что немедленная репатриация мигрантов, задержанных в море при попытке попасть в Испанию, является незаконной.

Однако сотни молодых людей, попавших в Сеуту, сейчас уже самостоятельно возвращаются в Марокко.

Марокканские власти не прокомментировали ни соглашение, ни механизмы возвращения мигрантов, ни сообщения о смертях, связанных с пересечением границы.

Что известно о жертвах среди мигрантов?

На данный момент уже известно о по меньшей мере 18 погибших среди мигрантов. Многие из них утонули в море при попытке добраться до Сеуты вплавь. Но несколько человек также погибли в давке на пляже.

Рашид Сбихи, что возглавляет местную ассоциацию работников, представляющую офицеров Гражданской гвардии, назвал ситуацию "серьезным гуманитарным кризисом". Тысячи мигрантов, в том числе и дети без сопровождения, остались ночевать в парках и на тротуарах, в то время как другие бродят по улицам.