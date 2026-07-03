Украинских мужчин могут вернуть из Германии: в стране уже обсуждают возможные варианты

Украина и Германия совместно обсуждают возможные механизмы возвращения украинцев на родину. И в первую очередь речь идет о возвращении мужчин мобилизационного возраста.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью "Укринформу" рассказал, что страны уже совместно работают над возможностью возвращения части украинцев домой.

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Как именно планируют возвращать мужчин в Украину?

Украинский дипломат отметил, что одним из основных каналов взаимодействия с украинской общиной в Германии стали центры Unity Hub.

Что такое Unity Hub?

Unity Hub – это многофункциональное пространство для поддержки украинцев, которые из-за войны вынуждены находиться за границей. Первый такой центр открыли в Берлине 15 апреля 2026 года. Он создан для того, чтобы предоставлять миграционные, юридические и социальные консультации, а также поддерживать связь беженцев с Украиной. Кроме того, он должен способствовать их интеграции или добровольному возвращению домой.

Посол сообщил, что центр в Берлине уже активно работает, и он сам посетил его в первые дни работы.

Там присутствовали представители Пенсионного фонда, к которым сразу выстроились очереди украинских пенсионеров с конкретными вопросами,

– поделился Макеев.

Но работа по возвращению украинцев состоит из двух составляющих. Первая из них – это именно Unity Hub. Государство работает с украинской общиной и объясняет, какие возможности есть в стране. А вот вторая составляющая – это работа совместно с немецкими ведомствами в рамках рабочей группы, чтобы способствовать возвращению людей.

Посол также прокомментировал вопрос о возвращении мужчин призывного возраста, которые незаконно выехали из Украины – дипломат подтвердил, что уже прорабатываются механизмы их возвращения.

Я пока не буду раскрывать эти механизмы. Они как раз обсуждаются в рамках работы этой рабочей группы,

– заявил он.

Как меняются условия для украинцев в Германии?

Уже совсем скоро часть украинских беженцев, находящихся в Германии, могут лишиться социальной помощи. Новые жесткие правила коснутся людей, прибывших в страну после 1 марта 2025 года: они будут получать такие же выплаты, как и просители убежища из других стран.

Выплаты сократятся с 563 до 441 евро в месяц, а также будет введена специальная платежная карта Bezahlkarte, ограничивающая снятие наличных. Изменения коснутся и медицинского страхования – оно будет покрывать только базовые потребности.