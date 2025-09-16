Постепенный уход из статуса временной защиты: в ЕС готовят рекомендации по украинцам
- ЕС подготовил рекомендации для государств-членов по возвращению и реинтеграции украинцев из временной защиты, когда позволят условия.
- Страны ЕС смогут выдавать специальные разрешения на проживание, а также предлагать программы для возвращения украинцев домой, согласованные с украинскими властями.
Европейский Союз одобрил рекомендации для государств-членов по возвращению, реинтеграции и изменения официального статуса украинцев, когда позволят условия. Этот план готовится на случай, когда условия в Украине позволят прекратить действие статуса временной защиты.
Европейский Союз уже подготовил скоординированный план и рекомендации по возвращению домой украинцев, бежавших от войны, или изменение их официального статуса, когда позволят условия, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз Совета ЕС.
Какие рекомендации по выходу украинцев из статуса временной защиты?
Совет Евросоюза хочет, чтобы украинцы возвращались домой постепенно и безопасно – когда это будет возможно. Впрочем, для тех, кто не сможет или не захочет вернуться, будут созданы условия для перехода в другой легальный статус проживания.
Уместно готовиться к тому дню, когда украинцы смогут вернуться домой, чтобы помогать восстанавливать свою страну,
– заявил министр по делам иммиграции и интеграции Дании Кааре Дибвад Бек.
Страны ЕС смогут выдавать специальные разрешения на проживание в случае, если человек имеет семейные связи в стране, начал обучение или нашел работу. Но в Евросоюзе также будут предлагать и программы для тех, кто хочет вернуться в Украину. Украинцы смогут поехать домой на некоторое время, одновременно не теряя временной защиты – такие программы будут согласованы с украинскими властями.
Кроме того, в ЕС планируют открыть и специальные центры, где украинцам будут предоставлять нужную информацию, помогать с поиском работы и документами. И рекомендации, что приняли в Совете ЕС – это не закон, а только установка, чтобы страны-члены действовали согласованно.
Какие еще новости о временной защите для украинцев следует знать?
- Министерство внутренних дел Литвы предложило продлить временную защиту для украинцев еще на год, до 2027. Продление защиты снимает с иностранцев требование знать латвийский для трудоустройства.
- В Польше Сейм принял закон, что меняет правила получения социальной поддержки. Кроме того, он продолжает легальное пребывание украинцев в Польше до 2026 года и ограничивает доступ к некоторым медицинским услугам.