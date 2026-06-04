Несколько стран ЕС хотят пересмотреть условия временной защиты: кто может оказаться "за бортом"

Министры внутренних дел ЕС впервые встречаются, чтобы обсудить ограничения временной защиты для одной группы украинцев – и Австрия настаивает на прекращении предоставления убежища.

Уже сегодня, 4 июня, министры внутренних дел ЕС соберутся в Люксембурге, чтобы обсудить ограничения для части украинских беженцев – в частности для мужчин призывного возраста от 23 до 60 лет, пишет Welt.

Интересно Украинку развернули на границе Польши из-за одной фразы: ни за что не говорите это

Какие страны выступают за лишение защиты для мужчин?

Дебаты об ограничениях временной защиты для мужчин призывного возраста из Украины только начинаются, и никакого решения еще не приняли. Впрочем, правительства уже нескольких стран выступают за то, чтобы не предоставлять этой категории украинцев убежище в ЕС. В частности, поддерживают потенциальное решение Кипр и Австрия.

Мы еще не приняли никакого решения, и именно поэтому мы здесь сегодня, чтобы обсудить различные взгляды. Опять же, никаких решений не будет принято, но по крайней мере государства-члены выскажут свое мнение, и мы увидим, как это будет двигаться дальше,

– заявил министр по вопросам миграции Кипра Николас Иоаннидес.

Между тем министр внутренних дел Австрии от консервативной партии Герхард Карнер высказался более категорично: он заявил, что уже с марта 2027 года автоматическая временная защита для украинских мужчин должна быть отменена.

Украине нужны граждане мужского пола призывного возраста,

– заявил он.

Также министр добавил, что этот шаг помог бы не только Австрии, но и Украине для поддержки экономики и защиты государства.

В Брюсселе сейчас уже рассматривают, как такое решение можно ввести наименее бюрократическим способом. Одна из идей заключается в том, что выездного штампа Украины должно быть достаточно для того, чтобы определить, легально ли человек выехал из Украины, или нет.

Кроме того, рассматривают в ЕС и идею ввести новый критерий для предоставления убежища – географическое разграничение. Мол, западные области Украины считаются "безопасными". Такой подход уже практикует Швейцария, и министр внутренних дел Кипра уже заявил, что "вопрос поставили на повестку дня".

Что ожидает мужчин после 2027 года в ЕС?

В ЕС уже пришли к согласию о продлении временной защиты еще на год, до 2028 года. Впрочем, он не останется неизменным – для мужчин мобилизационного возраста могут ввести определенные ограничения.

И в Еврокомиссии уже четко заявили – они коснутся только новых искателей убежища. Зато на мужчин, уже получивших защиту в ЕС, новые правила не будут влиять.

По данным Евростата, сейчас более 1,5 миллиона украинских мужчин имеют временную защиту в Европе.