Автоматическая защита исчезнет: что делать украинцам в Германии после 2027 года

Германия – это страна, где сейчас временную защиту имеют больше всего украинцев, а именно более 1,24 миллиона человек. Но после завершения действия временного статуса не все смогут оформить другой легальный статус для проживания там.

Временная гуманитарная защита, что имеют украинские беженцы в Германии, действует до 4 марта 2027 года, пишет DW. И в этой стране право украинцев на легальное проживание, работу и обучение закреплено параграфом 24.

Что делать украинцам в Германии после 2027 года?

Германия – это очень привлекательная страна для долгосрочной жизни, но легализация там непростая. Система становится жестче, а ясности относительно будущего временной защиты все еще нет. Поэтому многие беженцы там уже размышляют о том, чтобы изменить официальное основание пребывания в стране.

Для этого ждать завершения действия временной защиты совсем необязательно. Во многих случаях действовать можно уже сейчас, и при этом не нужно отказываться и от временной защиты.

Прежде всего эта возможность касается людей, работающих на должностях с профессиональной квалификацией и тех, зарабатывающих достаточно, чтобы полностью себя обеспечивать. В таком случае в виде на жительство укажут сразу 2 основания: не только временная защита, но и работа.

И затягивать с изменением статуса не стоит – действовать уже сейчас советует и адвокат Игорь Гохфельд, специализирующийся на миграционном праве.

Если сейчас существует четкая и однозначная возможность изменить этот параграф, то я бы советовал делать это уже сейчас, ведь нужно пройти определенную процедуру, надо привлекать агентство трудоустройства, работодателя, собирать и подавать документы. Все это отнимает время,

– объяснил он.

Итак, вот основные способы легализоваться в Германии:

трудоустройство;

обучение – в университете, на языковых программах или профессиональных курсах.

Как можно переехать в Германию?

Переезд из других стран ЕС

Легализоваться в Германии на основании польских документов не получится. В случае, если украинец имеет статус PESEL UKR, или карту побыту, это дает право только на гостевые визиты.

Для того, чтобы полноценно переехать, нужно подавать отдельное заявление и получать новый статус в немецких ведомствах.

Переезд к родственникам

В этом немецкие правила максимально прагматичны, поэтому программа воссоединения семьи касается только самых близких: супругов, детей и родителей в исключительных случаях. А вот попытки забрать к себе братьев или сестер чаще всего заканчиваются отказом, пишет relocate.to.

Продлят ли временную защиту для украинцев?

Сейчас срок окончания временной защиты – это март 2027 года, и Евросоюз, вероятно, продлит его еще на год. Об этом заявила спецпосланница по вопросам украинцев Ильва Йоханссон.

Она сообщила, что в Брюсселе понимают: многие украинцы обеспокоены тем, что будет происходить после марта 2027 года. Поэтому такой подход обусловлен тем, что война и в дальнейшем продолжается, а мирного соглашения или даже устойчивого прекращения огня между Украиной и Россией в ближайшее время не ожидается.