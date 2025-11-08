Временно прекращены пропускные операции на границе из-за ночной атаки: могут стоять сотни авто

Днем 8 ноября стало известно, что пропускные операции на границе прекратили. Десятки или даже сотни автомобилей застряли на пунктах пропуска, в сети выкладывают видео очередей. Это последствия ночного удара россиян по энергообъектам Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПСУ).

Почему прекратили пропускать на границе 8 ноября?

Важно, что не осуществляется оформление граждан в обоих направлениях – и на выезд из Украины, и на въезд.

Причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал сбой в работе базы данных таможни. Поэтому оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины временно не осуществляется,

– написали в ГПСУ.

По телеграм-каналам распространяется видео, где заявлено, что в Одесской области в очереди стоят 400 авто и 30 автобусов.

Сбой произошел из-за российской атаки ночью

В Государственной таможенной службе добавили: причина сбоя – последствия вражеской атаки.

Оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины пока не осуществляется. Причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал технический сбой с электропитанием после масштабного вражеского обстрела энергообъектов,

– написали там.

Пока не известно, когда все заработает, но специалисты уже проводят работы. В ближайшее время пункты пропуска должны заработать в штатном режиме.

Какова ситуация на пунктах пропуска?

В Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины рассказали о текущей ситуации на пунктах пропуска.

На 13:18 на выезд из Украины стоят:

в пункте Угринов – 10 авто;

Грушев – 10 авто;

Шегини – 10 авто.

На въезд в Украину застряли:

на пункте Краковец – 40 авто;

Шегини – 25 авто;

Угринов – 10 авто.

Краковец и Шегини обычно являются наиболее загруженными.

Где узнать, какая ситуация на границе?

В ГПСУ советуют посещать такие страницы в фейсбуке:

Справка. Западное региональное управление ГСПУ ответственно за пересечение границы с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией, Молдовой.

Добавим, что существуют онлайн-сервисы для отслеживания очередей. Например, интерактивная карта ГПСУ.