Временно прекращены пропускные операции на границе из-за ночной атаки: могут стоять сотни авто
- Пропускные операции на границе Украины временно приостановлены.
- На разных пунктах пропуска застряли десятки или даже сотни автомобилей.
Днем 8 ноября стало известно, что пропускные операции на границе прекратили. Десятки или даже сотни автомобилей застряли на пунктах пропуска, в сети выкладывают видео очередей. Это последствия ночного удара россиян по энергообъектам Украины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПСУ).
Почему прекратили пропускать на границе 8 ноября?
Важно, что не осуществляется оформление граждан в обоих направлениях – и на выезд из Украины, и на въезд.
Причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал сбой в работе базы данных таможни. Поэтому оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины временно не осуществляется,
– написали в ГПСУ.
По телеграм-каналам распространяется видео, где заявлено, что в Одесской области в очереди стоят 400 авто и 30 автобусов.
В сети уже показали длинные очереди: смотрите видео с границы
Сбой произошел из-за российской атаки ночью
В Государственной таможенной службе добавили: причина сбоя – последствия вражеской атаки.
Оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины пока не осуществляется. Причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал технический сбой с электропитанием после масштабного вражеского обстрела энергообъектов,
– написали там.
Пока не известно, когда все заработает, но специалисты уже проводят работы. В ближайшее время пункты пропуска должны заработать в штатном режиме.
Какова ситуация на пунктах пропуска?
В Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины рассказали о текущей ситуации на пунктах пропуска.
На 13:18 на выезд из Украины стоят:
- в пункте Угринов – 10 авто;
- Грушев – 10 авто;
- Шегини – 10 авто.
На въезд в Украину застряли:
- на пункте Краковец – 40 авто;
- Шегини – 25 авто;
- Угринов – 10 авто.
Краковец и Шегини обычно являются наиболее загруженными.
Где узнать, какая ситуация на границе?
В ГПСУ советуют посещать такие страницы в фейсбуке:
- Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западная граница
- 7 пограничный Карпатский пограничный отряд
Справка. Западное региональное управление ГСПУ ответственно за пересечение границы с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией, Молдовой.
Добавим, что существуют онлайн-сервисы для отслеживания очередей. Например, интерактивная карта ГПСУ.