Тимчасово припинено пропускні операції на кордоні: що сталося і яка ситуація на пунктах пропуску

Удень 8 листопада стало відомо про те, що пропускні операції на кордоні припинили. Десятки автівок застрягли на пунктах пропуску.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу (ДПСУ).

Чому припинили пропускати на кордоні 8 листопада?

Важливо, що не здійснюється оформлення громадян в обох напрямках – і на виїзд з України, і на в'їзд.

Причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став збій в роботі бази даних митниці. Відтак оформлення громадян та транспортних засобів на в'їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється,

– написали в ДПСУ.

У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України розповіли про поточну ситуацію на пунктах пропуску.

На виїзд з України стоять:

в пункті Угринів – 10 авто;

Грушів – 10 авто;

Шегині – 10 авто.

На в'їзд в Україну застрягли: