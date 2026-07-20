В Германии призвали лишить украинских мужчин защиты ЕС: кого это коснется

В Германии предложили изменить правила предоставления временной защиты украинцам. Речь идет о мужчинах призывного возраста, которые до сих пор могли автоматически получать такой статус в странах Европейского Союза.

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт считает, что в дальнейшем им предстоит пройти индивидуальную процедуру предоставления убежища. Об этом он заявил в интервью газете "Welt", передает 24 Канал. Чиновник также пояснил, почему должно происходить с теми, у кого не будет других законных оснований оставаться в стране.

В Германии хотят изменить правила защиты для украинцев

Александр Добриндт заявил, что украинские мужчины призывного возраста в будущем не должны автоматически получать временную защиту в Европейском Союзе. По его мнению, уклонение от военной службы не может быть основанием для предоставления такого статуса.

Министр сравнил действующий механизм для украинцев с правилами, которые применялись к сирийцам. Он подчеркнул, что граждане Сирии проходили индивидуальную проверку в рамках процедуры предоставления убежища, тогда как украинцы получали защиту автоматически в соответствии с Директивой о массовом наплыве.

В будущем мужчины призывного возраста из Украины не должны подпадать под действие этой директивы. Возможность подать заявление о предоставлении убежища, конечно, остается,

– сказал Добриндт.

По его словам, такие заявления должны рассматриваться индивидуально в рамках процедуры предоставления убежища.

Без других оснований мужчины должны покинуть страну

Если украинских мужчин призывного возраста исключат из механизма временной защиты, они смогут остаться в Германии только при наличии других законных оснований. Если таких оснований нет, они должны будут выехать из страны.

Министр считает такой подход политически уместным, поскольку Германия оказывает Украине значительную военную поддержку. Он также подчеркнул, что ситуацию украинцев нельзя сравнивать с сирийцами, бежавшими от гражданской войны.

С политической точки зрения я также считаю это уместным в отношении страны, которую мы в значительной степени поддерживаем в военном плане, чтобы она могла организовать сопротивление агрессивной войне Путина. Это нельзя сравнивать с гражданской войной в Сирии,

– заявил Добриндт.

Он связал свое предложение с тем, почему Украина продолжает защищаться от российской агрессии при поддержке европейских партнеров.

ЕС продлил временную защиту для украинцев

Страны Европейского Союза ранее поддержали продление механизма временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года. Он действует в отношении граждан, выехавших в ЕС из-за полномасштабной войны.

В то же время продление статуса касается тех украинцев, которые уже находятся в странах Евросоюза. Для военнообязанных мужчин, которые только будут прибывать из Украины, могут действовать другие правила.