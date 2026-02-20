В Европе паникуют: в курортном районе может произойти извержение вулкана
- На Тенерифе зафиксировали необычную сейсмическую активность возле вулкана Тейде, что вызвало беспокойство о возможном извержении.
- Местное правительство уверяет, что извержение не произойдет в ближайшее время, но остров находится в состоянии повышенной готовности.
Недавно на популярном курорте Европы, который известен своим вулканом, зафиксировали "длительный сигнал" и изменения в сейсмическом поведении – и все это усиливает беспокойство относительно возможного извержения.
Тенерифе – это очень популярный остров в Испании, известный горой Тейде, что одновременно является и вулканом. И на этой неделе под вулканом острова зафиксировали необычное сейсмическое событие – и ученые заявляют, что извержение произойдет, пишет Express.
Что следует знать о вероятном извержении на Тенерифе?
Местное правительство Тенерифе пытается развеять беспокойство относительно будущего извержения вулкана – несмотря на то, что ученые убеждены, что оно произойдет, это точно не произойдет в ближайшее время, поэтому непосредственной угрозы нет.
Впрочем, за активностью вулкана постоянно следят, а координация с местными советами усилена – поэтому сам остров находится в беспрецедентной готовности. Президент Кабильдо Роза Давила заявила, что рост сейсмической активности, вероятно, является результатом наращивания давления в гидротермальной системе из-за закачки газа, а не из-за движения магмы.
И та активность, что зафиксировали возле вулкана, отличается от поведения на Эль-Йеро и Ла-Пальме. А сама гора Тейде находится под усиленным вниманием еще и с момента, когда первую сейсмическую активность зафиксировали в 2016 году.
Цель состоит в том, чтобы остров был максимально подготовлен. Сейчас он подготовлен лучше, чем когда-либо,
– заявила Роза Давила.
Впрочем, никогда до вторника на этой неделе ученые еще не фиксировали такого длительного сигнала у горы – несмотря на то. что наблюдения продолжаются уже десятилетия.
Ранее на Тенерифе уже проводились учения на случай извержения вулкана – крупнейшие состоялись через несколько дней после "поверхностных" землетрясений, что зафиксировали в сентябре 2025 года, пишет The Olive Press.
Что еще следует знать туристам в Испании?
На Майорке и Ибице уже этим летом планируют ввести новые и жесткие правила – таким образом хотят бороться с чрезмерным туризмом на Канарских островах.
Кроме того, туристов и экспатов очень часто удивляет зима в Испании – она там совсем не такая теплая, как большинство людей представляют. А на улице часто бывает еще и теплее, чем в квартирах.