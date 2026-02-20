Тенерифе – это очень популярный остров в Испании, известный горой Тейде, что одновременно является и вулканом. И на этой неделе под вулканом острова зафиксировали необычное сейсмическое событие – и ученые заявляют, что извержение произойдет, пишет Express.

Что следует знать о вероятном извержении на Тенерифе?

Местное правительство Тенерифе пытается развеять беспокойство относительно будущего извержения вулкана – несмотря на то, что ученые убеждены, что оно произойдет, это точно не произойдет в ближайшее время, поэтому непосредственной угрозы нет.

Впрочем, за активностью вулкана постоянно следят, а координация с местными советами усилена – поэтому сам остров находится в беспрецедентной готовности. Президент Кабильдо Роза Давила заявила, что рост сейсмической активности, вероятно, является результатом наращивания давления в гидротермальной системе из-за закачки газа, а не из-за движения магмы.

И та активность, что зафиксировали возле вулкана, отличается от поведения на Эль-Йеро и Ла-Пальме. А сама гора Тейде находится под усиленным вниманием еще и с момента, когда первую сейсмическую активность зафиксировали в 2016 году.

Цель состоит в том, чтобы остров был максимально подготовлен. Сейчас он подготовлен лучше, чем когда-либо,

– заявила Роза Давила.

Впрочем, никогда до вторника на этой неделе ученые еще не фиксировали такого длительного сигнала у горы – несмотря на то. что наблюдения продолжаются уже десятилетия.

Ранее на Тенерифе уже проводились учения на случай извержения вулкана – крупнейшие состоялись через несколько дней после "поверхностных" землетрясений, что зафиксировали в сентябре 2025 года, пишет The Olive Press.

