Всего 2 важных фактора: украинка рассказала, как выбрать идеальный город для жизни в Испании

Украинка Полина уже более двух лет живет в Испании и выбрала для проживания Валенсию –, однако она уверена, что этот город подойдет далеко не всем. А для многих он вообще может стать "кошмаром".

При выборе города для жизни украинка советует руководствоваться прежде всего собственными предпочтениями в отношении ритма жизни и климата. А города в Испании очень сильно отличаются друг от друга, сообщает mrs.faustova.

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Как выбрать город в Испании для переезда?

Украинка убеждена, что Испания может совершенно не понравиться мигрантам, если они просто выберут неправильный город.

Например, Бенидорм для меня — город для пенсионного курорта. Там красиво, но очень скучно. Дения и Гандия — маленькие города, гораздо более спокойные. Но там все закрыто днем, и тоже очень скучно,

– поделилась украинка.

Для девушки наиболее подходящими именно для нее кажутся большие города, такие как Валенсия или Барселона. Там постоянно что-то происходит, много мероприятий и немало украинских предприятий. Мадрид блогерше также нравится, но там нет выхода к морю, поэтому она даже не рассматривала его для переезда.

Многие мигранты выбирают для себя Аликанте – "маленькую версию Валенсии". По словам украинки, это более безопасный, спокойный город. Там меньше бездомных, есть прекрасные пляжи, но все знакомые девушки, оказавшиеся там после Валенсии, отметили, что там действительно скучно.

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Впрочем, кроме ритма жизни очень важно учитывать еще один фактор, который может испортить впечатления даже в самом красивом городе – погода. На юге Испании очень жарко – в Валенсии летом жить комфортно будет не всем.

Поэтому, если вы не переносите высокие температуры, украинка советует обратить внимание на север Испании – там города очень сильно отличаются. Больше зелени, более спокойный климат, но это сопровождается существенным минусом: очень частыми дождями.

Мой главный совет для вас – вообще не слушайте этих людей в интернете. Приезжайте сами туда, куда бы вы хотели переехать, поживите месяц, изучите районы, и только тогда принимайте решение,

– добавила блогерша.

Кстати, перед поездкой в Испанию не помешает сначала ознакомиться с местными штрафами. Некоторые из них довольно необычны и могут застать туристов врасплох – например, запрет сушить белье на балконе.