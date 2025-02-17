Украина возобновила выдачу паспортов за рубежом для мужчин

Украинские мужчины в возрасте 18 – 60 лет, которые сейчас проживают за границей, теперь могут получить свои паспорта. Украина возобновила процесс выдачи документов 17 февраля.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук сообщила, что мужчины, которые подавали документы до 25 апреля 2024 года, наконец начали получать свои паспорта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал чиновницы.

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Мужчины за границей дождались выдачи паспортов

Ранее Государственная миграционная служба Украины сообщила, что правительство урегулировало вопрос выдачи паспортов мужчинам за рубежом и анонсировала, что выдача документов начнется на этой неделе.

По словам Верещук, 17 февраля процесс выдачи паспортов таки возобновился.

Месяц назад президент поручил решить вопрос выдачи паспортов украинцам за рубежом. Сегодня начали выдавать,

– сказала Верещук.

Важное условие. Чтобы оформить и получить паспорт за рубежом, обязательным условием для мужчин в возрасте 18 – 60 лет является наличие военно-учетных документов.

Согласно заявлению миграционной службы, паспорта выдают в порядке очередности подачи документов. Каждому лично присылают уведомление с указанием даты, времени и места выдачи.