Крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы недавно изменила правила распределения мест для пассажиров. Это коснется туристов, которые не хотят платить за выбор места.

В компании, вероятно, рассчитывают, что неопределенность с местами в самолете побудит пассажиров заплатить за возможность самостоятельно выбрать кресло. Таким образом, в Ryanair надеются увеличить доходы от продажи дополнительных услуг, пишет Visit Ukraine.

Как изменится распределение мест в Ryanair?

Отныне пассажиры, путешествующие с Ryanair, но не желающие доплачивать за выбор места, смогут узнать, где они будут сидеть, всего за 3 часа до вылета. Ранее туристы могли узнать о своем месте сразу же после завершения онлайн-регистрации и получения посадочного талона.

Но сейчас авиакомпания откладывает предоставление этой информации до самого последнего момента перед поездкой в аэропорт. Вполне вероятно, что такая неопределенность может побудить некоторых пассажиров платить за возможность выбрать кресло самостоятельно.

Так Ryanair удастся увеличить доходы от продажи дополнительных услуг – а именно они являются весьма важным источником прибыли для перевозчика. В авиакомпании сообщают, что только в третьем квартале 2026 года продажа дополнительных услуг принесла Ryanair 1,6 миллиарда евро – а это почти треть от общих доходов лоукостера.

А вот непосредственно продажа билетов принесла Ryanair 5,7 миллиарда евро.

К слову, многие блогеры пытаются воспользоваться опасным "лайфхаком" во время полетов с европейским лоукостером – они не платят за место и ждут последнего момента для регистрации. Таким образом они якобы могут получить лучшие места, ведь авиакомпания оставляет их на последний момент.