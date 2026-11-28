У компанії, ймовірно, очікують, що невизначеність щодо місць на літаку спонукатиме пасажирів заплатити за можливість самостійно обрати крісло. Таким чином у Ryanair сподіваються збільшити доходи від продажу додаткових послуг, пише Visit Ukraine.

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Як зміниться призначення місць у Ryanair?

Відтепер пасажири, що подорожують з Ryanair, але не хочуть доплачувати за вибір місця, зможуть дізнатися, де вони сидітимуть, всього за 3 години до вильоту. Раніше туристи могли дізнатися про своє місце одразу ж після завершення онлайн-реєстрації та отримання посадкового талона.

Але зараз авіакомпанія відкладає повідомлення цієї інформації аж до останнього моменту перед поїздкою до аеропорту. Цілком ймовірно, що така невизначеність може спонукати деяких пасажирів платити за можливість обрати крісло самостійно.

Так Ryanair вдасться збільшити доходи від продажу додаткових послуг – а саме вони є досить важливим джерелом прибутків для перевізника. У авіакомпанії повідомляють, що лише у третьому кварталі 2026 року продаж додаткових послуг приніс Ryanair 1,6 мільярда євро – а це майже третина від загальних доходів лоукостера.

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А ось безпосередньо продаж квитків забезпечив Ryanair 5,7 мільярда євро.

До слова, чимало блогерів намагаються скористатися небезпечним "лайфхаком" під час польотів з європейським лоукостером – вони не платять за місце та чекають останньої миті для реєстрації. Таким чином вони нібито можуть отримати найкращі місця, адже авіакомпанія залишає їх насамкінець.