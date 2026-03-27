Теперь по-новому: Норвегия меняет правила пребывания для украинских мужчин
- Правительство Норвегии изменило правила, по которым мужчины из Украины в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут получать временной коллективной защиты.
- Исключения предоставляются мужчинам, которые освобождены от службы или не способны ее проходить, единолично занимаются детьми, или прибыли по программе медицинской эвакуации.
Правительство Норвегии изменило правила приема украинских переселенцев. Отныне мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут получать временную коллективную защиту.
Теперь мужчины должны подавать заявление на убежище по обычной процедуре, а исключения предусмотрены лишь для отдельных категорий. Об этом сообщили в правительстве Норвегии.
Что нужно знать о новых правилах?
Правительство Норвегии ввело изменения в правила приема украинских переселенцев. Отныне мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут иметь права на временную коллективную защиту. Они должны подавать заявление на убежище по стандартной процедуре.
Министр юстиции Астри Аас-Хансен объяснила, что ограничения связаны с высоким давлением на муниципалитеты и дефицитом жилья. По ее словам, правительство стремится, чтобы больше украинцев оставалось в стране для участия в обороне и поддержки общества.
Исключения касаются мужчин, которые документально освобождены от службы или не способны ее проходить, а также тех, кто единолично занимается детьми, прибывших или уже находятся в Норвегии. Кроме того, лиц, эвакуированных по программе медицинской эвакуации.
Изменения не повлияют на украинцев, которые уже получили временную коллективную защиту в стране.
Что нужно знать беженцам за рубежом?
Украинцы за рубежом могут получать паспорта в сервисных центрах VFS Global в США, Канаде и Великобритании. Для этого совсем не нужно повторных визитов в консульства.
Германия, Польша и Чехия приняли больше всего украинских беженцев. Однако, последняя предлагает пересмотреть правила временной защиты для украинских беженцев в ЕС. В частности, ограничить защиту для трудоспособных мужчин и граждан из безопасных регионов Украины.
Ирландия постепенно сокращает программу финансовой поддержки для размещения украинских беженцев, уменьшая выплаты с 600 до 400 евро в месяц до 2027 года. Правительство страны планирует изменить подход к размещению беженцев и отказаться от использования отелей, возвращая их туристической отрасли и местным общинам.