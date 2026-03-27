Теперь по-новому: Норвегия меняет правила пребывания для украинских мужчин

Правительство Норвегии изменило правила приема украинских переселенцев. Отныне мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут получать временную коллективную защиту.

Теперь мужчины должны подавать заявление на убежище по обычной процедуре, а исключения предусмотрены лишь для отдельных категорий. Об этом сообщили в правительстве Норвегии.

Что нужно знать о новых правилах?

Они должны подавать заявление на убежище по стандартной процедуре.

Министр юстиции Астри Аас-Хансен объяснила, что ограничения связаны с высоким давлением на муниципалитеты и дефицитом жилья. По ее словам, правительство стремится, чтобы больше украинцев оставалось в стране для участия в обороне и поддержки общества.

Исключения касаются мужчин, которые документально освобождены от службы или не способны ее проходить, а также тех, кто единолично занимается детьми, прибывших или уже находятся в Норвегии. Кроме того, лиц, эвакуированных по программе медицинской эвакуации.

Изменения не повлияют на украинцев, которые уже получили временную коллективную защиту в стране.

