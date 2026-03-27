Тепер чоловіки повинні подавати заяву на притулок за звичайною процедурою, а винятки передбачені лише для окремих категорій. Про це повідомили в уряді Норвегії.

Що потрібно знати про нові правила?

Уряд Норвегії запровадив зміни до правил прийому українських переселенців. Відтепер чоловіки віком від 18 до 60 років більше не матимуть права на тимчасовий колективний захист. Вони повинні подавати заяву на притулок за стандартною процедурою.

Міністерка юстиції Астрі Аас-Хансен пояснила, що обмеження пов'язані з високим тиском на муніципалітети та дефіцитом житла. За її словами, уряд прагне, щоб більше українців залишалося в країні для участі в обороні та підтримки суспільства.

Винятки стосуються чоловіків, які документально звільнені від служби або не здатні її проходити, а також тих, хто одноосібно опікується дітьми, прибулих або вже перебувають у Норвегії. Крім того, осіб, евакуйованих за програмою медичної евакуації.

Зміни не вплинуть на українців, які вже отримали тимчасовий колективний захист у країні.

