Сколько мужчин незаконно выехали из Украины: пограничники назвали их способы

Пограничники озвучили, сколько украинских мужчин незаконно выехали из страны с начала полномасштабного вторжения. Также стало известно, сколько людей задержали во время попытки.

С начала 2022 года пограничники задержали 30 тысяч человек, которые пытались незаконно выехать из страны. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на сообщение депутата временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования возможных нарушений законодательства при обороне государства Юлии Яцык.

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Сколько мужчин выехали незаконно

По данным ГПСУ, с начала полномасштабной войны 44,9 тысяч мужчин пересекли границу незаконно.

Сейчас органами досудебного расследования возбуждено более 7 тысяч уголовных дел, хотя приговоров суда пока чуть больше 400.

Как этим мужчинам удалось выехать из страны

Пограничники рассказали об этом во время заседания временной специальной комиссии Верховной Рады Украины, которая была посвящена незаконному пересечению границы.

Они сообщили, что нарушители пользовались такими способами:

Пересекали границу по поддельным документам. В частности о снятии с воинского учета, справками ВВК о непригодности, документам о статусе многодетного родителя или решениями судов о наличии на иждивении детей, документов о статусе соискателя высшего образования за рубежом, о актрисе в лечении (реабилитации) за рубежом и тому подобное.

Шли в обход пунктов пропуска, без прохождения пограничного контроля.

Использовали второй паспорт другой страны.

Пересекали линию соприкосновения, ехали на Россию через временно оккупированную территорию, а уже оттуда – в Европу.

Выезжали через систему "Шлях" (как водитель, который осуществляет перевозки медицинских и гуманитарных грузов или водитель по международным перевозкам грузов и пассажиров и т.д.).

Пересекали границу на основании писем государственных и правоохранительных органов в Госпогранслужбу с ходатайствами о содействии военнообязанным лицам в пересечении государственной границы.

Ранее мы рассказывали, кто из мужчин может выезжать за границу из Украины в 2025 году.