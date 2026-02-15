На границе с Румынией более месяца будет временно ограничено движение авто
- С 16 февраля 2026 года будет ограничено движение транспорта через пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией".
- Ограничения будут действовать до 3 апреля в будние дни с 09:00 до 16:00 только для транспорта.
С 16 февраля в определенные часы будет приостановлено движение транспорта через пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией". Это связано с реконструкцией моста через реку Тиса.
Ограничения продлятся, предварительно, более месяца. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Смотрите также Очереди могут исчезнуть: Украина открывает новый пункт пропуска
Что известно об ограничениях на румынской границе?
В ГПСУ сообщили, что по данным румынской стороны, с 16 февраля 2026 года начнется реконструкция моста через реку Тиса. Из-за этого временно ограничивать движение транспорта на пункте пропуска "Солотвин – Сигету-Мармацией".
Отмечается, что в будние дни с 09:00 до 16:00 оформление транспортных средств будут приостанавливать. В то же время эти ограничения не распространяются на пешеходное сообщение.
Ограничения будут действовать до 3 апреля, по предварительной информации ГПСУ.
Просим граждан учитывать эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска,
– призвали пограничники.
Последние новости о выезде за границу
Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко подтвердил, что Украина и Молдова откроют новый международный пункт пропуска на границе. Это должно помочь увеличить пропускную способность грузовиков и уменьшит очереди на других участках границы.
Согласно украинскому законодательству в первую очередь границу могут пересекать главы иностранных государств, дипломаты, люди с инвалидностью и родители с детьми до года при определенных условиях.
По данным министра образования Украины Оксена Лисового, больших изменений относительно выезда старшеклассников из страны нет, но такая тенденция сохраняется.