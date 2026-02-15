На границе с Румынией более месяца будет временно ограничено движение авто

С 16 февраля в определенные часы будет приостановлено движение транспорта через пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией". Это связано с реконструкцией моста через реку Тиса.

Ограничения продлятся, предварительно, более месяца. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Что известно об ограничениях на румынской границе?

В ГПСУ сообщили, что по данным румынской стороны, с 16 февраля 2026 года начнется реконструкция моста через реку Тиса. Из-за этого временно ограничивать движение транспорта на пункте пропуска "Солотвин – Сигету-Мармацией".

Отмечается, что в будние дни с 09:00 до 16:00 оформление транспортных средств будут приостанавливать. В то же время эти ограничения не распространяются на пешеходное сообщение.

Ограничения будут действовать до 3 апреля, по предварительной информации ГПСУ.

Просим граждан учитывать эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска,

– призвали пограничники.

