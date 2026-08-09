В Одесской области ограничили проезд в некоторые КПП на границе с Молдовой

В Одесской области временно не будут работать отдельные пункты пропопуска. Причина – последствия российских ударов.

Отдельные КПП на границе Одещи и Молдовы не работают. Об этом сообщили в ГПСУ.

Как можно попасть и уехать из Одесщины сейчас?

Там объяснили, что в результате вражеских обстрелов временно ограничено движение на отдельном участке трассы "Одесса – Рени". Из-за этого невозможно движение к отдельным пунктам пропуска на границе с Молдовой и от них в направлении Одессы.

Обратите внимание! Пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" в Одесской области работает только на въезд в Молдову. Выезд из Молдовы временно возможен только через КПП "Тудор-Старокозаче".

Рекомендуем гражданам учесть указанную информацию при планировании поездок. О возобновлении движения сообщим дополнительно,

– говорится в сообщении ГПСУ.

Позже, в 10:40, в службе уточнили, что движение транспорта частично восстановлено.

Напомним, что ночью Одесса подверглась массированной комбинированной атаке.

Враг бил по энергетике, портовой инфраструктуре, также пострадали жилые здания. Россияне применили по Одессе баллистические, противокорабельные и противорадиолокационные ракеты, а также дроны.

В результате попадания произошли многочисленные разрушения и пожары в нескольких районах города.

В центре Одессы вспыхнул пожар в 4-этажном жилом доме и горели рядом автомобили. По другому адресу горели 2 частных жилых дома.

Также власти сообщили о по меньшей мере восьми пострадавших. Большинство госпитализированы в состоянии средней тяжести – они получили осколочные ранения.