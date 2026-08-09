Окремі КПП на кордоні Одещии і Молдови не працюють. Про це повідомили у ДПСУ.

Як можна потрапити і виїхати з Одещини зараз?

Там пояснили, що внаслідок ворожого обстрілу тимчасово обмежено рух на окремій ділянці траси "Одеса – Рені". Через це неможливий рух до окремих пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та від них у напрямку Одеси.

Зверніть увагу! Пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на Одещині працює лише на в'їзд до Молдови. Виїзд з Молдови тимчасово можливий тільки через КПП "Тудора-Старокозаче".

Рекомендуємо громадянам врахувати зазначену інформацію під час планування поїздок. Про відновлення руху повідомимо додатково,

– йдеться у повідомленні ДПСУ.

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Нагадаємо, що уночі Одеса зазнала масованої комбінованої атаки. Ворог бив по енергетиці, портовій інфраструктурі, також постраждали житлові будівлі.

Росіяни застосували по Одесі балістичні, протикорабельні та протирадіолокаційні ракети, а також дрони.

Унаслідок влучань сталися численні руйнування та пожежі у кількох районах міста. У центрі Одеси спалахнула пожежа у 4-поверховому житловому будинку та горіли поруч розташовані автівки. За іншою адресою горіли 2 приватні житлові будинки.

Також влада повідомила про щонайменше вісьмох постраждалих. Більшість госпіталізовані у стані середньої важкості – вони отримали осколкові поранення.