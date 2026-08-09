Отдельные КПП на границе Одещи и Молдовы не работают. Об этом сообщили в ГПСУ.
Как можно попасть и уехать из Одесщины сейчас?
Там объяснили, что в результате вражеских обстрелов временно ограничено движение на отдельном участке трассы "Одесса – Рени". Из-за этого невозможно движение к отдельным пунктам пропуска на границе с Молдовой и от них в направлении Одессы.
Обратите внимание! Пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" в Одесской области работает только на въезд в Молдову. Выезд из Молдовы временно возможен только через КПП "Тудор-Старокозаче".
Рекомендуем гражданам учесть указанную информацию при планировании поездок. О возобновлении движения сообщим дополнительно,
– говорится в сообщении ГПСУ.
Напомним, что ночью Одесса подверглась массированной комбинированной атаке.
Враг бил по энергетике, портовой инфраструктуре, также пострадали жилые здания. Россияне применили по Одессе баллистические, противокорабельные и противорадиолокационные ракеты, а также дроны.
В результате попадания произошли многочисленные разрушения и пожары в нескольких районах города.
В центре Одессы вспыхнул пожар в 4-этажном жилом доме и горели рядом автомобили. По другому адресу горели 2 частных жилых дома.
Также власти сообщили о по меньшей мере восьми пострадавших. Большинство госпитализированы в состоянии средней тяжести – они получили осколочные ранения.