Срок подготовки животных к выезду за границу увеличили: лайфхак, как сделать разрешения за 72 часа

Путешествие за границу с домашним любимцем требует тщательной подготовки и планирования заранее. Владельцам следует начинать этот процесс как можно раньше, поскольку для завершения всех необходимых мероприятий может потребоваться от нескольких недель до 4 месяцев.

Об этом предупреждает 24 Канал со ссылкой на заявление Госпродпотребслужбы. Но в то же время дали советы, как получить все разрешения всего за 72 часа.

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Срок подготовки животных к выезду достигнет 4 месяцев

Пересечение границы Европейского Союза с домашним любимцем может быть длительным процессом, особенно из-за требований по прививкам от бешенства и анализов крови. Владельцы домашних животных должны сначала убедиться, что их животные имеют микрочип и прививки от бешенства, а все детали задокументированы в официальном ветеринарном паспорте.

После вакцинации через 30 дней необходимо сделать анализ крови для определения титра антител. После этого теста владельцы должны дополнительно подождать 3 месяца, прежде чем их животные будут допущены к путешествиям.

Учитывая эти правила, Госпродпотребслужба посоветовала сделать прививку от бешенства и через месяц сдать кровь на исследование, даже если путешествие еще не время.

Далее достаточно будет один раз в год вакцинировать животное против бешенства, чтобы получить разрешения за 72 часа перед выездом. Если не пропускать ревакцинацию – повторное исследование титра антител не требуется,

– объясняют в службе.

Однако предупредили: если срок ревакцинации будет пропущен хотя бы на один день, владельцы животных должны будут сдать кровь на определение титра антител через месяц после прививки против бешенства и ждать результатов снова 3 месяца.

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