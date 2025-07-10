Про це попереджає 24 Канал з посиланням на заяву Держпродспоживслужби. Але водночас дали поради, як отримати всі дозволи лише за 72 години.

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Термін підготовки тварин до виїзду сягне 4 місяців

Перетин кордону Європейського Союзу з домашнім улюбленцем може бути тривалим процесом, особливо через вимоги щодо щеплень від сказу та аналізів крові. Власники домашніх тварин повинні спочатку переконатися, що їхні тварини мають мікрочип та щеплення від сказу, а всі деталі задокументовані в офіційному ветеринарному паспорті.

Після вакцинації через 30 днів необхідно зробити аналіз крові для визначення титру антитіл. Після цього тесту власники мають додатково почекати 3 місяці, перш ніж їхні тварини будуть допущені до подорожей.

З огляду на ці правила, Держпродспоживслужба порадила зробити щеплення від сказу і через місяць здати кров на дослідження, навіть якщо подорож ще не на часі.

Далі достатньо буде один раз на рік вакцинувати тварину проти сказу, щоб отримати дозволи за 72 години перед виїздом. Якщо не пропускати ревакцинацію – повторне дослідження титру антитіл не потрібне,

– пояснюють у службі.

Однак попередили: якщо термін ревакцинації буде пропущено хоча б на один день, власники тварин повинні будуть здати кров на визначення титру антитіл через місяць після щеплення проти сказу і чекати на результати знову 3 місяці.

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