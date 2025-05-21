Украинцы в Чехии: кто может получить до 108 тысяч крон на переезд

Украинские беженцы, проживающие в общежитиях в Среднечешском крае, могут получить до 108 тысяч крон на переезд. Однако они должны соответствовать определенным требованиям.

Такую возможность инициировали для того, чтобы поддержать уязвимых беженцев, которые потеряли или вскоре потеряют место в общежитии, и помочь им перейти к самостоятельной аренде. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Blesk.cz.

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На что можно рассчитывать

Помощь оказывают только при заключении стандартного договора аренды. Средства выплачивают в форме единовременной денежной выплаты, которая поможет покрыть основные расходы при переезде: залог, услуги риэлтора, арендную плату и коммуналку.

Сумма зависит от размера домохозяйства:

1 – 2 человека могут получить до 60 000 крон;

3 – 4 человека – до 84 000 крон;

5 и более человек – до 108 000 крон.

Кроме этого, Meet 2 Grow предлагает помочь с поиском жилья, в коммуникации и в оформлении документов.

Куда обращаться за помощью Заявку можно подать на сайте Meet 2 Grow. Проект финансируется при поддержке Европейского Союза в рамках операционной программы Фонда убежища, миграции, интеграции и бюджета чешского МВД.

Кто может получить помощь

Воспользоваться помощью могут украинцы, которые:

Имеют действительную временную защиту, выданную до 31 декабря 2023 года, и должным образом ее продлили.

Проживали в государственном гуманитарном жилье в Среднечешском крае до 31 декабря 2023.

Сейчас проживают в том же общежитии на условиях самооплаты по договору о проживании.

Хотят переехать в арендованное жилье, но сталкиваются с финансовыми, административными или языковыми трудностями.

К слову, ранее мы писали о том, сколько нужно зарабатывать в Чехии для комфортной жизни.