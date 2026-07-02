"Бюргергельд" закончился: как изменятся выплаты для украинцев в Германии

Уже с 1 июля выплату, которую получают беженцы из Украины и сотни тысяч безработных, – "бюргергельд" – заменили на базовый доход –, и условия получения денег стали значительно строже. \

Уже с июля в Германии украинских беженцев, которых сейчас там проживает более миллиона, ждут серьезные изменения. Вместо социальной помощи для граждан, то есть Bürgergeld, можно будет получать базовый доход – Grundsicherung, пишет DW.

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Как изменятся выплаты для украинцев в Германии?

В связи с изменением системы выплат в Германии вводятся и новые правила для трудоспособных, но долгосрочно безработных жителей страны. Это означает, что центры занятости будут гораздо тщательнее проверять стоимость активов и жилья, а санкции за нарушение порядка выплат станут несколько более жесткими. Кроме того, изменятся и приоритеты центров занятости: в первую очередь людей будут пытаться быстро трудоустроить, а не обучать или повышать квалификацию.

Ожидается, что базовый доход вместо социальной помощи уже с 1 июля начнут получать примерно 5,5 миллиона жителей Германии – и только менее трети из них доступны для рынка труда.

А вот 1,2 миллиона не имеют подтвержденной профессиональной квалификации. Примерно 16 000 человек считаются "полными отказниками" – они постоянно отклоняют предложения о работе и не появляются на встречах в центрах занятости.

Как будут наказывать за неявку в центры занятости?

В Германии планируют изменить подход к наложению санкций – если люди, получающие пособия, не будут приходить на встречи в центры занятости или не будут подавать заявки на работу, это приведет к сокращению или полной отмене льгот.

А что касается предложений о трудоустройстве – безработные должны будут соглашаться даже на работу с более низкой квалификацией, если они способны физически, психически или психологически ее выполнять.

Новые правила предусматривают и сокращение льготных периодов, когда центры занятости не учитывали суммы сбережений и деньги на аренду жилья, выходящие за рамки возмещений. А отныне сбережения до 40 тысяч евро получателю пособия нужно будет использовать уже в первый год после подачи заявления на пособие. Расходы на жилье будут покрываться только в ограниченном объеме.