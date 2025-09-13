Сейм Польши принял новый закон, регулирующий статус украинцев и порядок выплат помощи. Документ приняли после вето Кароля Навроцкого.

Закон предусматривает новые правила получения социальной поддержки гражданами Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на PAP.

Смотрите также Это реально, – дипломат об оборонном союзе, который могут создать Украина и Польша

Новый закон о поддержке украинцев: что известно?

В пятницу, 12 сентября, польский Сейм принял закон, который урегулирует статус и социальную помощь украинцам, выехавших в Польшу из-за войны.

Одно из главных нововведений касается выплат "800+". Они теперь будут зависеть от профессиональной деятельности украинцев и обучения детей в польских школах. Исключения будут касаться, в частности, людей с инвалидностью. Кроме того, получатели помощи должны иметь не менее 50% минимальной зарплаты.

Отмечается, что польские власти ежемесячно будут проверять, работают ли украинцы и остаются ли в стране. Если нет, тогда выплаты будут приостанавливать.

Закон также ограничивает доступ взрослых украинцев к части медицинских услуг, в частности стоматологии, медикаментозного лечения и реабилитации.

В то же время украинцам продлили легальное пребывание в Польше до 4 марта 2026 года - в рамках решения Совета ЕС. Новый документ стал ответом на вето президента Кароля Навроцкого на предыдущие поправки к закону о помощи.

Что известно о вето Навроцкого?