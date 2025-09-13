Сейм Польщі ухвалив новий закон, що регулює статус українців та порядок виплат допомоги. Документ ухвалили після вето Кароля Навроцького.

Закон передбачає нові правила отримання соціальної підтримки громадянами України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на PAP.

Новий закон про підтримку українців: що відомо?

У п'ятницю, 12 вересня, польський Сейм ухвалив закон, який врегулює статус та соціальну допомогу українцям, що виїхали до Польщі через війну.

Одне з головних нововведень стосується виплат "800+". Вони тепер будуть залежати від професійної діяльності українців і навчання дітей у польських школах. Винятки стосуватимуться, зокрема, людей з інвалідністю. Крім того, отримувачі допомоги повинні мати щонайменше 50% мінімальної зарплати.

Зазначається, що польська влада щомісяця перевірятиме, чи працюють українці та чи залишаються у країні. Якщо ні, тоді виплати призупинятимуть.

Закон також обмежує доступ дорослих українців до частини медичних послуг, зокрема стоматології, медикаментозного лікування та реабілітації.

Водночас українцям продовжили легальне перебування у Польщі до 4 березня 2026 року — у межах рішення Ради ЄС. Новий документ став відповіддю на вето президента Кароля Навроцького на попередні поправки до закону про допомогу.

Що відомо про вето Навроцького?