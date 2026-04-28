Часть украинцев в Германии потеряет выплаты: кто именно
- Украинские беженцы в Германии могут потерять выплаты, если откажутся от предложения работы, что соответствует их навыкам и здоровью.
- Германия предоставляет высокие социальные выплаты: 563 евро для одиноких, 506 евро для пар, 357-471 евро для детей, и большие выплаты для беременных и родителей-одиночек.
Часть беженцев из Украины, получивших временную защиту в Германии, могут остаться без выплат. Это возможно, если человек откажется от одного предложения.
Без выплат могут остаться люди в Германии, которым назначили гражданскую помощь Bürgergeld. Санкции возможны в случае, если беженцы будут отказываться от предложений о работе от центра занятости, пишут на официальном сайте помощи.
Кого может затронуть отмену выплат в Германии?
Ранее в Германии действовала трехуровневая штрафная система в случае отказа от предложений от Jobcenter. За первый отказ выплаты сокращали на 10%, после второй– на 20%, а впоследствии и на 30%.
Но сейчас условия несколько изменились. Если вакансия полностью отвечает навыкам и состоянию здоровья человека, центр занятости может отменить выплаты полностью по крайней мере, на один месяц в случае отказа.Иногда применяется также модель постепенного сокращения выплат.
Какие выплаты получают украинцы в Германии?
Германия– это страна, что предлагает одни из самых высоких выплат во всем Европейском Союзе. Вот сколько могут получать беженцы там, пишет Germany 4 Ukraine:
- одинокие люди– 563 евро;
- пары– по 506 евро;
- дети– 357– 471 евро в зависимости от возраста;
- беременные женщины и родители-одиночки– несколько более высокую сумму, чем одинокий человек.
Что еще нужно знать украинцам за границей?
В Европе начала действовать программа, согласно которой украинцы могут получить до 2500 евро за возвращение в Украину. Программа AVRR также помогает в реинтеграции, а сумма пособия зависит от страны. Например, в Германии предлагают сумму в 2000 евро, а в Чехии– 1400 евро.
Высокую выплату за добровольный возврат обещают в Ирландии– там заплатят 2500 евро. Для того, чтобы получить средства, нужно обратиться в Международную организацию по миграции и оформить заявку, а также подготовить необходимые документы.