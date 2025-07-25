Назвали первую столицу, у которой закончится вода: это случится совсем скоро
- Кабул, столица Афганистана, может первой столкнуться с полным исчезновением воды к 2030 году из-за превышения ежегодного отбора воды над естественным пополнением.
- Основные причины проблемы: изменение климата, неэффективное управление водными ресурсами, быстрая урбанизация и рост населения.
- Местные жители уже испытывают проблемы с доступом к чистой воде, и ситуация может стать катастрофической без изменений в системе управления водными ресурсами.
Водные ресурсы нашей планеты исчерпываются. Ученые определили столицу мира, у которой, скорее всего, первой исчезнет вода.
Грунтовые воды в этом городе могут исчезнуть уже к 2030 году. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.
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В какой столице сначала исчезнет вода?
Исследователи считают, что сначала вода исчезнет в Кабуле – столице Афганистана. Ежегодный отбор воды там превышает естественное пополнение примерно на 44 миллиона кубических метров, и примерно половина скважин в городе уже пересохли.
Эксперты объяснили, что эта проблема возникла сразу из-за нескольких факторов:
- изменение климата,
- неэффективное управление водными ресурсами,
- быстрая урбанизация,
- рост населения.
Город уже испытывает проблемы, связанные с доступом к чистой воде. В начале лета стало известно, что в стране нет качественной колодезной воды. А на прошлой неделе местные жители начали бить тревогу – они не знают, как им удастся выжить, если ситуация ухудшится.
И, по прогнозу ученых, ситуация действительно станет катастрофической, если правительство не изменит систему управления водными ресурсами в Кабуле.