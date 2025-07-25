Назвали первую столицу, у которой закончится вода: это случится совсем скоро

Водные ресурсы нашей планеты исчерпываются. Ученые определили столицу мира, у которой, скорее всего, первой исчезнет вода.

Грунтовые воды в этом городе могут исчезнуть уже к 2030 году. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

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В какой столице сначала исчезнет вода?

Исследователи считают, что сначала вода исчезнет в Кабуле – столице Афганистана. Ежегодный отбор воды там превышает естественное пополнение примерно на 44 миллиона кубических метров, и примерно половина скважин в городе уже пересохли.

Эксперты объяснили, что эта проблема возникла сразу из-за нескольких факторов:

изменение климата,

неэффективное управление водными ресурсами,

быстрая урбанизация,

рост населения.

Город уже испытывает проблемы, связанные с доступом к чистой воде. В начале лета стало известно, что в стране нет качественной колодезной воды. А на прошлой неделе местные жители начали бить тревогу – они не знают, как им удастся выжить, если ситуация ухудшится.

И, по прогнозу ученых, ситуация действительно станет катастрофической, если правительство не изменит систему управления водными ресурсами в Кабуле.