Отдых в Египте станет более доступным: Wizz Air объявила о новых маршрутах
Венгерский лоукостер Wizz Air расширяет сеть маршрутов в популярные курорты Египта. Авиакомпания запускает новые регулярные рейсы из Польши в Марса-Алам, Хургаду и Шарм-эль-Шейх, что позволит туристам самостоятельно планировать отдых без услуг туроператоров.
О новых направлениях перевозчик сообщил в своих официальных социальных сетях.
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В какие египетские города будут летать самолеты Wizz Air?
Рейсы в Марса-Алам
В египетский курорт Марса-Алам Wizz Air будет выполнять рейсы из нескольких польских городов:
- Варшава-Модлин – с 26 октября 2026 года три раза в неделю;
- Гданьск – с 4 июля 2026 года один раз в неделю, а с 26 октября – три раза в неделю;
- Краков – с 4 июля 2026 года два раза в неделю, с 26 октября – пять раз в неделю;
- Катовице – с 4 июля 2026 года один раз в неделю, а с 26 октября – три раза в неделю.
Рейсы в Хургаду
В Хургаду авиакомпания откроет следующие маршруты:
- Варшава-Модлин – с 27 октября 2026 года три раза в неделю;
- Вроцлав – с 27 октября 2026 года три раза в неделю;
- Катовице – с 26 октября 2026 года три раза в неделю.
Рейсы в Шарм-эль-Шейх
В еще один популярный курорт Египта Wizz Air будет летать:
- Варшава-Модлин – с 27 октября 2026 года два раза в неделю, а с 8 декабря – три раза в неделю;
- Гданьск – с 27 октября 2026 года два раза в неделю;
- Катовице – с 27 октября 2026 года два раза в неделю.
В то же время в системе бронирования Wizz Air новые рейсы пока недоступны, а информация о стоимости билетов еще не обнародована.
Какие еще новые маршруты открывает Wizz Air?
Помимо рейсов в Египет, авиакомпания также анонсировала запуск новых направлений в Европе. Так, с 26 октября 2026 года Wizz Air будет выполнять четыре рейса в неделю между аэропортом Варшава-Шопен и французским Лионом.
Также перевозчик расширит маршрутную сеть из итальянского Турина, открыв рейсы в Прагу, Гданьск, Катовице и Вроцлав.
Новые маршруты могут быть особенно интересны украинским туристам, которые часто пользуются польскими аэропортами для поездок в Европу и на популярные курортные направления.