Wizz Air запускает аж 6 новых рейсов из Польши: куда можно полететь
- Wizz Air запускает 6 новых рейсов из польского Вроцлава в различные европейские города, включая Гран-Канарию, Катанию и Охрид.
- Авиакомпания планирует увеличить частоту полетов и добавить третий самолет Airbus A321neo к базе во Вроцлаве с июня 2026 года.
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила о расширении полетов из польского аэропорта Вроцлав. Запустит сразу 6 новых маршрутов.
Кроме будущих расширений сети, лоукостер с июня 2026 года будет базировать в этом городе третий современный самолет Airbus A321neo. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Wizz Air.
Читайте также Ryanair забирает еще 1,2 миллиона мест в Испанию: в одном регионе лоукостера не будет вообще
Куда Wizz Air будет летать из Вроцлава?
Новые рейсы Wizz Air из польского города Вроцлав будут добавлены по таким европейским направлениям:
- Гран-Канария (Испания) – с 5 декабря 2025 года;
- Катания (Италия) – с 30 марта 2026 года;
- Охрид (Северная Македония) – с 7 июня 2026 года;
- Варна (Болгария) – с 15 июня 2026 года;
- Кефлавик (Исландия) – с 16 июня 2026 года;
- Дортмунд (Германия) – с 25 октября 2026 года.
Билеты уже в продаже на сайте wizzair.com и через мобильное приложение WIZZ.
Wizz Air также объявила о планах увеличить частоту полетов с июня 2026 года по четырем направлениям: Барселона и Малага в Испании, Бари в Италии и Тирана в Албании.
Расширению географии полетов способствует добавление третьего самолета к базе Wizz Air во Вроцлаве. Это, как ожидается, обеспечит примерно 500 000 дополнительных мест на рейсах в и из города.
Какие последние новости Wizz Air?
Авиакомпания Wizz Air объявила о планах постепенно прекратить свою деятельность в аэропорту Вены, что знаменует собой конец ее присутствия в австрийской столице с 2018 года.
Лоукостер также расширяет свою маршрутную сеть, открывая несколько новых рейсов из Польши и Литвы. В частности, рейсы будут запущены из Гданьска и Вильнюса.
Между тем с 1 сентября 2025 года Wizz Air прекратила полеты из Абу-Даби по определенным причинам.