Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air оголосила про розширення польотів з польського аеропорту Вроцлав. Запустить відразу 6 нових маршрутів.

Окрім майбутніх розширень мережі, лоукостер з червня 2026 року базуватиме в цьому місті третій сучасний літак Airbus A321neo. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Wizz Air.

Читайте також Ryanair забирає ще 1,2 мільйона місць до Іспанії: в одному регіоні лоукостера не буде взагалі

Куди Wizz Air літатиме з Вроцлава?

Нові рейси Wizz Air з польського міста Вроцлав буде додано за такими європейськими напрямками:

Гран-Канарія (Іспанія) – з 5 грудня 2025 року;

(Іспанія) – з 5 грудня 2025 року; Катанія (Італія) – з 30 березня 2026 року;

(Італія) – з 30 березня 2026 року; Охрид (Північна Македонія) – з 7 червня 2026 року;

(Північна Македонія) – з 7 червня 2026 року; Варна (Болгарія) – з 15 червня 2026 року;

(Болгарія) – з 15 червня 2026 року; Кефлавік (Ісландія) – з 16 червня 2026 року;

(Ісландія) – з 16 червня 2026 року; Дортмунд (Німеччина) – з 25 жовтня 2026 року.

Квитки вже у продажу на сайті wizzair.com та через мобільний додаток WIZZ.

Wizz Air також оголосила про плани збільшити частоту польотів з червня 2026 року за чотирма напрямками: Барселона та Малага в Іспанії, Барі в Італії та Тирана в Албанії.

Розширенню географії польотів сприяє додавання третього літака до бази Wizz Air у Вроцлаві. Це, як очікується, забезпечить приблизно 500 000 додаткових місць на рейсах до та з міста.

Які останні новини Wizz Air?