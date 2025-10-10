Укр Рус
Закордон Туризм Wizz Air запускає аж 6 нових рейсів з Польщі: куди можна полетіти
10 жовтня, 10:21
3

Wizz Air запускає аж 6 нових рейсів з Польщі: куди можна полетіти

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Wizz Air запускає 6 нових рейсів з польського Вроцлава до різних європейських міст, включаючи Гран-Канарію, Катанію та Охрид.
  • Авіакомпанія планує збільшити частоту польотів та додати третій літак Airbus A321neo до бази у Вроцлаві з червня 2026 року.

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air оголосила про розширення польотів з польського аеропорту Вроцлав. Запустить відразу 6 нових маршрутів.

Окрім майбутніх розширень мережі, лоукостер з червня 2026 року базуватиме в цьому місті третій сучасний літак Airbus A321neo. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Wizz Air.

Куди Wizz Air літатиме з Вроцлава?

Нові рейси Wizz Air з польського міста Вроцлав буде додано за такими європейськими напрямками:

  • Гран-Канарія (Іспанія) – з 5 грудня 2025 року;
  • Катанія (Італія) – з 30 березня 2026 року;
  • Охрид (Північна Македонія) – з 7 червня 2026 року;
  • Варна (Болгарія) – з 15 червня 2026 року;
  • Кефлавік (Ісландія) – з 16 червня 2026 року;
  • Дортмунд (Німеччина) – з 25 жовтня 2026 року. 

Квитки вже у продажу на сайті wizzair.com та через мобільний додаток WIZZ.

Wizz Air також оголосила про плани збільшити частоту польотів з червня 2026 року за чотирма напрямками: Барселона та Малага в Іспанії, Барі в Італії та Тирана в Албанії.

Розширенню географії польотів сприяє додавання третього літака до бази Wizz Air у Вроцлаві. Це, як очікується, забезпечить приблизно 500 000 додаткових місць на рейсах до та з міста.

