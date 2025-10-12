Очередная общенациональная забастовка в Бельгии, которая состоится уже совсем скоро, может превратить путешествия для тысяч туристов в настоящий хаос.

Десятки тысяч путешественников уже 14 октября столкнутся с серьезными задержками и даже отменами рейсов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Интересно С 12 октября – новые правила пересечения границы: что надо знать украинцам

Что известно о забастовках в Бельгии?

Уже во вторник, 14 октября, бельгийские профсоюзы начнут забастовку против реформ федерального правительства, влияющих на пенсии, условия труда и заработные платы. Ожидается, что это приведет к хаосу в крупнейшем аэропорту страны и остановит сотни рейсов.

Забастовка также повлияет на движение поездов, автобусов и трамваев – их количество будет сокращено.

О значительных сбоях в работе уже предупредил Брюссельский аэропорт – и для того, чтобы "обеспечить безопасность пассажиров и персонала" в аэропорту уже заявили, что отменяют все свои рейсы 14 октября. В среднем же ежедневно аэропорт обслуживает примерно 200 рейсов.

Но проблемы возникнут не только с рейсами, вылетающих, но и с теми, прибывающих в аэропорт. Еще один аэропорт, Шарлеруа, также предупредил, что и его коснутся забастовки: там отменят все рейсы на вылет и прилет.

Пассажиры, которых это касается, планируют перелетать через Шарлеруа 14 октября, свяжутся с представителями своей авиакомпании в ближайшие дни по перебронированию или возврату средств,

– написали в аэропорту.

Кроме того, в столице Бельгии ожидаются также и значительные перебои в работе метро, автобусного и трамвайного сообщений, пишет The Brussels Times. Впрочем, точные детали относительно того, какие именно линии пострадают, еще неизвестны.

Какие еще новости из-за рубежа стоит знать?