Недавно в Китае отмечали Праздник середины осени – событие, что по значимости уступает разве что Китайскому Новому году, сообщает 24 Канал со ссылкой на South China Morning Post.
На восьмидневные каникулы в Китае приходится не только Праздник середины осени, но и День образования КНР, поэтому количество туристов в крупных городах страны достигло рекордного максимума.
Почему в Китае образовались огромные пробки?
Министерство транспорта Китая заявило, что ожидается, что количество поездок в течение восьмидневных празднований достигнет более 2,4 миллиарда – а это на 6,2% больше, чем в прошлом году. Пиковым днем для пассажиров стала среда – 19 миллионов человек путешествовали только по железной дороге.
В Китае образовались масштабные пробки: смотрите видео
На период праздников транспортные органы добавили сотни дополнительных поездов и зарядных станций для электромобилей – но это все равно не помогло избежать масштабных пробок, образовавшихся в Учжуане, что в провинции Шаньдун.
Станция, имеющая 36 полос движения в обоих направлениях, превратилась в стоянку – ведь в последний день празднования там застряли более 120 тысяч автомобилей.
Кроме того, на пробки повлияла также погода, ведь в большей части Китая прогнозировались сильные дожди и штормы – и это повлияло на путешественников, что возвращались из северных, центральных и западных регионов.
