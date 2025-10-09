Нещодавно у Китаї відзначали Свято середини осені – подію, що за значущістю поступається хіба що Китайському Новому року, повідомляє 24 Канал з посиланням на South China Morning Post.

Цікаво Найбільший міф про бронювання квитків на літак розвінчаний: ось коли це потрібно робити

На восьмиденні канікули у Китаї припадає не тільки Свято середини осені, але й День утворення КНР, тож кількість туристів у великих містах країни досягла рекордного максимуму.

Чому у Китаї утворилися величезні затори?

Міністерство транспорту Китаю заявило, що очікується, що кількість поїздок протягом восьмиденних святкувань досягне понад 2,4 мільярда – а це на 6,2% більше, ніж торік. Піковим днем для пасажирів стала середа – 19 мільйонів людей подорожували тільки залізницею.

У Китаї утворилися масштабні затори: дивіться відео

На період свят транспортні органи додали сотні додаткових поїздів та зарядних станцій для електромобілів – але це все одно не допомогло уникнути масштабних заторів, що утворилися в Учжуані, що у провінції Шаньдун.

Станція, що має 36 смуг руху в обох напрямках, перетворилася на стоянку – адже в останній день святкування там застрягли понад 120 тисяч автомобілів.

Окрім того, на затори вплинула також погода, адже в більшій частині Китаю прогнозувалися сильні дощі та шторми – і це вплинуло на мандрівників, що поверталися з північних, центральних та західних регіонів.

Які ще новини з-за кордону варто знати?