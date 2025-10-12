Черговий загальнонаціональний страйк у Бельгії, що відбудеться вже зовсім скоро, може перетворити подорожі для тисяч туристів на справжній хаос.

Десятки тисяч мандрівників вже 14 жовтня зіштовхнуться з серйозними затримками та навіть скасуваннями рейсів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

Що відомо про страйки у Бельгії?

Вже у вівторок, 14 жовтня, бельгійські профспілки почнуть страйк проти реформ федерального уряду, що впливають на пенсії, умови праці та заробітні плати. Очікується, що це призведе до хаосу у найбільшому аеропорту країни та зупинить сотні рейсів.

Страйк також вплине на рух поїздів, автобусів та трамваїв – їхня кількість буде скорочена.

Про значні збої у роботі вже попередив Брюссельський аеропорт – і для того, аби "забезпечити безпеку пасажирів та персоналу" в аеропорту вже заявили, що скасовують усі свої рейси 14 жовтня. В середньому ж щодня аеропорт обслуговує приблизно 200 рейсів.

Але проблеми виникнуть не тільки з рейсами, що вилітають, але й з тими, що прибувають у аеропорт. Ще один аеропорт, Шарлеруа, також попередив, що і його торкнуться страйки: там скасують усі рейси на виліт та приліт.

Пасажири, яких це стосується, планують перелітати через Шарлеруа 14 жовтня, зв’яжуться з представниками своєї авіакомпанії найближчими днями щодо перебронювання або повернення коштів,

– написали в аеропорту.

Окрім того, у столиці Бельгії очікуються також і значні перебої у роботі метро, автобусного та трамвайного сполучень, пише The Brussels Times. Втім, точні деталі щодо того, які саме лінії постраждають, ще невідомі.

