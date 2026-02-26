В популярной стране Европы скоро начнется забастовка на 2 суток: где не будут ходить поезда

В Германии совсем скоро начнется двухсуточная забастовка, которая, ожидается, превратится в настоящий хаос в транспортной системе страны. И путешественникам следует приготовиться к массовым отменам поездов.

Профсоюз в Германии сообщил, что работники сектора общественного транспорта уже с пятницы выйдут на всеобщую забастовку, которая продлится 48 часов, пишет Euronews. Это означает, что автобусы, трамваи и поезда во всех крупных городах, в частности в Берлине и Гамбурге, будут двигаться с большими перебоями.

Что следует знать о забастовке в Германии?

Переговоры по зарплатам и условиям труда для рабочих в сфере общественного транспорта "зашли в тупик", поэтому ведущие профсоюзы страны объявили о забастовке, которая продлится 2 суток, начиная с пятницы.

Впрочем, сообщают, что 27 – 28 февраля общенациональные железнодорожные перевозки, региональные поезда и поезда дальнего следования, а также воздушное и автомобильное сообщение будут работать в обычном режиме. Но туристам и путешественникам все же советуют приготовиться к возможным временным сбоям работы, пишет The Local.

Забастовку объявил профсоюз Verdi, представляющий около 100 000 работников из 150 транспортных компаний. Подобная забастовка уже парализовала общественный транспорт по всей стране в начале февраля.

Нашим коллегам срочно нужна помощь, а работодателям нужен четкий сигнал о том, что мы решительно настроены бороться за наши требования,

– заявили в профсоюзе.

