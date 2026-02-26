Профспілка в Німеччині повідомила, що працівники сектору громадського транспорту вже з п'ятниці вийдуть на загальний страйк, що триватиме 48 годин, пише Euronews. Це означає, що автобуси, трамваї та потяги у всіх великих містах, зокрема у Берліні та Гамбурзі, рухатимуться з великими перебоями.

Що слід знати про страйк у Німеччині?

Переговори щодо зарплат та умов праці для робітників у сфері громадського транспорту "зайшли у глухий кут", тож провідні профспілки країни оголосили про страйк, що триватиме 2 доби, починаючи з п'ятниці.

Втім, повідомляють, що 27 – 28 лютого загальнонаціональні залізничні перевезення, регіональні потяги та потяги далекого сполучення, а також повітряне та автомобільне сполучення працюватимуть у звичайному режимі. Але туристам та мандрівникам все ж радять приготуватися до можливих тимчасових збоїв роботи, пише The Local.

Страйк оголосила профспілка Verdi, що представляє близько 100 000 працівників зі 150 транспортних компаній. Подібний страйк вже паралізував громадський транспорт по всій країні на початку лютого.

Нашим колегам терміново потрібна допомога, а роботодавцям потрібен чіткий сигнал про те, що ми рішуче налаштовані боротися за наші вимоги,

– заявили у профспілці.

Що ще слід знати туристам у Європі?