Чтобы не было нюансов: можно ли перевозить колбасу через границу

Готовясь к международному путешествию, важно учитывать таможенные правила. Путешественники часто сталкиваются с проблемами на пограничных пунктах пропуска, особенно когда пытаются привезти из Украины любимые товары.

Такие ситуации, когда в багаже запрещенные продукты или их количество превышено, могут привести к осложнениям в общении с таможенниками. Часто украинцев интересует вопрос: можно ли перевозить колбасу? Ответ сегодня дает 24 Канал.

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Можно ли перевозить колбасу через границу

Существуют продукты, которые категорически запрещено вывозить за пределы страны, поэтому при пересечении границы работники таможенной службы могут их конфисковать.

Запрещенные продукты для перевозки:

сало и колбасы;

сыр, молоко и кисломолочные продукты;

свежее мясо и любые мясные изделия;

более 20 килограммов рыбы и 125 граммов осетровой икры;

консервы (домашние или магазинные на мясной основе).

При этом колбасы можно перевозить в малом количестве для собственного потребления, например на бутербродах.