Бар в Токио запрещает этой категории людей приходить: они слишком много жалуются

Одна популярная сеть баров в Токио недавно попала в скандал, запретив одной группе людей приходить. Там утверждают, что просто хотят, чтобы предпочтения клиентов соответствовали шумной и хаотичной атмосфере заведения.

Минимальные возрастные ограничения – это распространенная практика, работающая во всем мире для заведений, продающих алкоголь. А вот верхние возрастные ограничения остаются редкостью, пишет Euronews.

В Южной Корее ограничения для старших людей на посещение клубов – это норма, и Япония, кажется, пытается последовать этой тенденции. Поэтому популярный паб в Токио попал в заголовки газет после того, как ввел "мягкий запрет" для пожилых клиентов.

Почему пожилым людям запретили посещать паб в Токио?

Тори Яро Догензака – это изакая, то есть дешевый и доступный японский паб, расположенный в районе Сибуя города Токио. И в начале 2026 года вход в паб украсила надпись: "Вход ограничен посетителями от 29 до 39 лет. Это изакая для младшего поколения. Паб только для лиц в возрасте до 40 лет".

Этот паб – это часть большей японской сети. Хотя, кажется, вход для пожилых людей запретили только в филиале в Сибуи. Очень мелким шрифтом написаны некоторые предостережения: в частности, старших людей могут пустить, если в компании есть хотя бы один человек в возрасте до 39 лет. Друзья и члены семьи сотрудников, а также деловые партнеры бара освобождаются от возрастного ограничения, пишет Oddity Central.

Впрочем, запрет не может быть юридически обеспечен – поэтому старшие люди могут требовать впустить их, если пожелают. Вот только на входе работники паба проверяют, находится ли клиент в "надлежащем состоянии" – впрочем, неясно, говорится о возрасте, одежде или уровне алкогольного опьянения.

Сеть известна своими доступными ценами, сдержанным дизайном и оживленной атмосферой, а верхний возрастной предел вроде бы должен обеспечить согласованность между атмосферой и предпочтениями посетителей.

Летние клиенты часто жалуются на то, что в ресторане слишком шумно и т.д., поэтому мы решили ограничить количество посетителей, чтобы все могли вернуться домой довольными полученным опытом,

– заявили владельцы бара.

Впрочем, немало людей в соцсетях считают этот шаг дискриминационным. И практика ограничения входа для старших людей уже не нова – она очень широко применяется в Южной Корее: там и клубы, и рестораны, и бары могут отказывать посетителям, старше 30, а иногда и 25 лет.

